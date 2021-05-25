РИАМО - 25 мая. Столица стала инновационным кластером, где взаимодействуют десятки тысяч специалистов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Когда мы говорим об инновациях в области технологий, мы говорим об отдельных лабораториях, отдельных изобретателях. Сегодня Москва является в целом инновационным кластером, <...> чтобы десятки тысяч партнеров взаимодействовали, мы создали платформу развития инноваций i.Moscow», - сказал Собянин на форуме Smart Cities Moscow 2021.



Он отметил, что в столице множество университетов, академических и прикладных институтов, десятки технопарков, тысячи специалистов в сфере инноваций.



«Москва сегодня не разрозненное собрание различных инновационных учреждений, а единая среда. Это чрезвычайно важно для создания синергии различных институтов. Как и во всем мире, мы делаем ставку на искусственный интеллект, блокчейн, интерьер вещей, нейро-интерфейсы, 3D-печать, виртуальную реальность», - заключил Собянин.

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