РИАМО - 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу предприятий по выращиванию зеленых насаждений и ягод в Шаховской. Поддержка бизнеса в сфере агропромышленного комплекса позволила региону занять лидирующие позиции по производству многих видов сельхозпродукции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Я хочу вам сказать слова благодарности за такую прелесть. Вы очень давно занимаетесь выращиванием деревьев, садовых культур, и большое количество регионов приезжает к вам. Для нас Шаховская – это удаленная территория, и мы сегодня здесь, чтобы поблагодарить вас, может быть, вдохновить на следующее развитие. Наша задача – благоустраивать Подмосковье, а, для того чтобы благоустраивать, без вас никуда. Поэтому мы тоже ваши клиенты», — сказал Андрей Воробьев владельцам «Питомника Савватеевых» Ирине Савватеевой и Владимиру Сунгоркину.

В питомнике выращивают свыше 1 тыс. видов и сортов растений – многолетников, многоствольных деревьев, кустарников, плодовых деревьев, алтейных декоративных деревьев.

«Благодаря решению губернатора в 2018 году предприятия АПК были освобождены от уплаты единого сельхозналога. Мы сэкономили 4 млн руб., на которые построили для рабочих раздевалки, сушильные комнаты, огромную столовую», — рассказала Савватеева.

На предприятии работают около 90 местных жителей. Еще один сотрудник, Корнелиус ван Омерен приехал из Голландии. Он рассказал губернатору о методах борьбы с борщевиком. Воробьев поручил взять совет на вооружение.

Андрей Воробьев и директор плодопитомника «Ягода-малина» Александр Жандаров объехали на мотовездеходе поля, где скоро взойдут голубика и клубника. Там создали 5 постоянных и 300 сезонных рабочих мест. Используются только природные удобрения, интеллектуальная система орошения. Скоро завезут голландских шмелей для опыления.

«У нас категорически запрещены пестициды, инсектициды, какие-то другие препараты. Выращиваем абсолютно экологически чистые ягоды», — отметил Жандаров.

В 2020 году в Подмосковье собрали порядка 1,3 тыс. тонн ягоды. Регион занял второе место по этому показателю в стране. Производство промышленной ягоды в Подмосковье составляет сейчас 7% от общего по России. Губернатор поручил к 2023 году эту долю довести до 50% и занять первое место по России.