РИАМО - 25 мая. Без инновационных сервисов и платформ Москва могла не справиться с вызовами пандемии коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения, где заведены все процессы, которые происходят в наших поликлиниках, больницах, скорой помощи. Большая часть данных вобрала себя электронная медицинская карта, которая становится цифровым двойником человека», - заявил Собянин на форуме Smart Cities Moscow 2021.

Он отметил, что эти и другие сервисы очень помогли в период пандемии Covid-19.

«Все эти технологии, сервисы позволили выстоять в период пандемии. Без этой основы эффективной борьбы с пандемией не получилось бы», - сказал градоначальник.

Он напомнил, что в столице создана единая цифровая платформа ведения пациента с Covid-19.

«Город несмотря на те вызовы, на распространение болезни, живет нормальной жизнью», - заключил мэр

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