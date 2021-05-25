РИАМО - 25 мая. Без инновационных сервисов и платформ Москва могла не справиться с вызовами пандемии коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что эти и другие сервисы очень помогли в период пандемии Covid-19.
«Все эти технологии, сервисы позволили выстоять в период пандемии. Без этой основы эффективной борьбы с пандемией не получилось бы», - сказал градоначальник.
Он напомнил, что в столице создана единая цифровая платформа ведения пациента с Covid-19.
«Город несмотря на те вызовы, на распространение болезни, живет нормальной жизнью», - заключил мэр
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