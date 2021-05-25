РИАМО – 25 мая. Во вторник в режиме онлайн состоялся очередной раунд бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». Организаторами выступили банк «Открытие» и маркетплейс eBay, сообщает пресс-служба банка «Открытие».

Темой шоу стал экспорт товаров компаний малого и среднего бизнеса через eBay – глобальную площадку, открывающую продавцам из России доступ более чем к 187 млн покупателей по всему миру.

Заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов рассказали, как продавать онлайн по всему миру через маркетплейс eBay, увеличить экспортные продажи и найти новую покупательскую аудиторию за границей. В шоу также приняли участие российские предприниматели, которые поделились кейсами ведения бизнеса на eBay.

По словам Черкасовой, в 2020 году 8,6 тыс. клиентов МСБ банка «Открытие» хотя бы раз получали экспортную выручку и экспортировали свои товары и услуги в 151 страну мира. Экспортная выручка клиентов МСБ составила 124 млрд рублей. Больше всего клиенты банка экспортировали в Китай, Беларусь, Казахстан и Турцию.

«Экспорт через маркетплейсы – это текущий тренд, пандемия подтолкнула использовать данный канал сбыта не только в сегменте b2c, но и b2b. Бизнес, который смог открыть для себя этот канал, увеличил свою выручку в разы. Экспорт через маркетплейс – это способ протестировать свой товар, каким рынкам и покупателям он интересен», — отметила Черкасова.

Она подчеркнула, что, по данным 5-й волны «Индекса цифровизации малого и среднего бизнеса» – исследования, которое постоянно проводят банк «Открытие» и НАФИ, компании все активнее переводят бизнес в онлайн. За последние полгода увеличилась доля компаний, которые имеют полноценный сайт с детальной информацией (с 41% до 63%). Компании МСБ чаще размещают рекламу в интернете (рост с 58% до 66%), чаще отслеживают эффективность продвижения в интернете (рост с 62% до 66%), регулярнее стали применять мессенджеры для работы с клиентами (с 80% до 85%). Растет роль социальных сетей в продвижении бизнеса – страница в соцсетях есть уже у 70% компаний.

«Рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России является одним из самых быстрорастущих на сегодняшний день: согласно результатам исследования eBay и Data Insight, в 2020 году он превысил исторический рубеж в 1 млрд долларов, а темпы его роста относительно 2019 года увеличились в два раза и составили 42%», — рассказал Кретов.

Бизнес-шоу транслировалось через социальные сети банка «Открытие» в YouTube и «ВКонтакте», а также в сообществе продавцов eBay в Facebook.

В преддверии Недели российского предпринимательства eBay и банк «Открытие» запускают второй раунд инициативы «Открыты на весь мир 2.0». В рамках проекта eBay бесплатно предоставит пакеты услуг стоимостью в тысячи долларов США для представителей малого и среднего бизнеса, которые готовы продавать за рубеж через маркетплейс более 100 наименований товаров.