РИАМО - 25 мая. Каждый месяц в Единую диспетчерскую службу Москвы поступает около 700 тыс. звонков, 40% обрабатывает чат-бот, этот показатель будет только расти, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что скоро большинство заявок будет обрабатываться с помощью чат-бота.
В столице работает единая горячая линия, на которую москвичи могут обратиться по всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью города.
Набрав простой номер из семи семерок: +7 (495) 777-77-77, можно получить справку и ответы на вопросы по поводу функционирования государственных служб и учреждений.
Единый диспетчерский центр Москвы обработал более 5 млн заявок в 2020 г>>
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