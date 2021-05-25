РИАМО - 25 мая. Каждый месяц в Единую диспетчерскую службу Москвы поступает около 700 тыс. звонков, 40% обрабатывает чат-бот, этот показатель будет только расти, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Единая диспетчерская служба Москвы принимает около 700 тыс. звонков в месяц. Это огромный поток, который постоянно нарастает. <...> Сейчас около 40% звонков отрабатывается с помощью искусственного интеллекта», - сказал Собянин на форуме Smart Cities Moscow 2021.

Он отметил, что скоро большинство заявок будет обрабатываться с помощью чат-бота.

В столице работает единая горячая линия, на которую москвичи могут обратиться по всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью города.

Набрав простой номер из семи семерок: +7 (495) 777-77-77, можно получить справку и ответы на вопросы по поводу функционирования государственных служб и учреждений.

Единый диспетчерский центр Москвы обработал более 5 млн заявок в 2020 г>>