РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Энергетики Мытищинского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В связи с этим 26 мая планируется отключение электроэнергии в деревнях Аксаково, Еремино, Красная Горка, Новосельцево, Семкино, Манюхино, Ульянково, Юдино и поселке Птицефабрики.

Энергетики произведут отключение на срок не более двух часов в промежутке с 08:00 до 17:00 для покраски площадки обслуживания МТП 10 кВ в Аксакове; для монтажа дополнительной опоры в пролете опор №81-82 в Еремине, Красной Горке, Новосельцеве, Семкине, поселке Птицефабрики; для работ на оборудовании КВЛ 6 кВ в Манюхине, Ульянкове, Юдине.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.