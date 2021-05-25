РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Учащийся 6В класса лицея №23 Подольска Николай Быковский стал победителем конкурсного отбора WorldSkills для участия в программе «Профильные техноотряды: промышленная элита 2035», сообщила администрация округа.

Он стал лучшим в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Быковский занимается в кружке «Робототехника» на базе лицея. Созданный им проект прошел конкурсный отбор. Он примет участие в программе, которая пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок» с 30 мая по 19 июня.

«Профильные техноотряды: промышленная элита 2035» - это дополнительная общеразвивающая программа, направленная на развитие научно-технического творчества детей и популяризацию рабочих профессий, реализуемая центром «Орленок», союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Московским государственным образовательным комплексом при поддержке индустриальных партнеров - госкорпорации «Роскосмос», Объединенной авиастроительной корпорации «Вертолеты России», ГК «Р-Фарм» и ГК IEK Group.

Программа обучения рассчитана на общенаучную подготовку школьников, развитие их мышления, логики, математических и естественно-научных способностей, конструкторских, проектных и исследовательских навыков, а также получение компетенций по стандартам WorldSkills Russia. По итогам смены ребята смогут сдать демонстрационные экзамены и получить дипломы, сертификаты и Skills Passport.

Участников смены ждут тренинги по самопрезентации, публичные выступления, живой диалог с ведущими специалистами предприятий ракетно-космической, авиационной, вертолетостроительной, фармакологической, телекоммуникационной и электромонтажной отраслей России.

В программе «Профильные техноотряды» примут участие дети и подростки в возрасте от 12 до 16 лет, которые прошли всероссийский конкурсный отбор. Отбор включал в себя две части: портфолио (40 баллов) и конкурсное задание (60 баллов). Победителям конкурса путевка в ВДЦ «Орленок» предоставляется бесплатно.