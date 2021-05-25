РИАМО - 25 мая. Проект проникновения технологий 5G начнут в московском метро, которое является одним из самых больших в мире, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, технологии связи 5G активно апробируются в Москве, действуют восемь полигонов.

«Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейшим в мире», — сказал Собянин на форуме Smart Cities Moscow 2021.

Он отметил, что это будет уникальный проект.

Весной этого года МТС запустила первую пилотную 5G сеть в России. Она находится в Москве. Скорость 1,5 гигабита в секунду доступна абонентам в 14 местах столицы.

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