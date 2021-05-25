РИАМО - 25 мая. Сервисы экосистемы «Московской электронной школы» (МЭШ), включая электронный дневник, позволяют выстраивать индивидуальный подход к каждому учащемуся, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

К МЭШ подключены 44 тыс. ноутбуков учителей, система включает в себя электронный дневник, виртуальные лаборатории, а также более миллиона учебных материалов.

«Создание экосистемы «Московской электронной школы» вбирает в себя большое количество учебных, организационных сервисов. Это проход в школу - СМС-сообщение сразу отправляется родителям. Сервис питания позволяет родителям узнать, что поел школьник, во сколько», - сказал Собянин в ходе Международного онлайн-форума Smart Cities Moscow.

Он отметил, что ядром системы являются школьный дневник и библиотека учебных материалов.

«Это позволит выстраивать персональный подход к учащемуся, что чрезвычайно важно в нашем динамичном веке», - заключил Собянин.

Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow открылся во вторник. В течение двух дней эксперты будут обсуждать инфраструктуру и технологии умного города, а также его устойчивое развитие.

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