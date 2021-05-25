РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. Старшеклассница Сабина Талибова из Котельников приняла участие в конкурсе профессионального мастерства для инвалидов проекта «Право на дело», сообщает пресс-служба администрации округа.

Ученица 10 класса приняла участие в мероприятии «День Наставника» по проекту «Право на дело» при поддержке Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» в рамках подготовки к региональному этапу «Абилимпикс». На кулинарном мастер-классе Сабина приготовила пиццу.

РООИ «Перспектива» содействует самостоятельности, независимому образу жизни людей с инвалидностью, повышению качества их жизни в обществе, поддерживает организации инвалидов в движении за равные права и возможности. В рамках данного проекта проводится конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.