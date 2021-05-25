РИАМО - 25 мая. В Москве благодаря системе видеонаблюдения серьезно повысился уровень безопасности, система охватывает почти всю территорию города, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Глобальная система видеонаблюдения Москвы охватывает практически все дома, все подъезды, все школы, большинство улиц Москвы. <...> Это глобальное изменение безопасности городской среды», - сказал Собянин на форуме Smart Cities Moscow 2021.

Он отметил, что с прошлого года к системе видеонаблюдения столицы подключили систему распознавания лиц, которая за месяцы выявила тысячи преступников, находившихся в розыске.

Кроме того, с 2010 по 2020 годы в 14 раз сократилось количество квартирных краж, в 9 раз снизилось число краж транспортных средств.

«Важнейшим направлением является безопасность. Чувство собственной безопасности является важнейшим для горожан», - заключил Собянин.

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