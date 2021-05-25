РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области начал проверку хода строительства многоквартирных домов на 1181 квартиру в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Работы ведутся в графике, застройщиком выступает ООО «СЗ Осенний Квартал», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На данный момент на объекте ведутся работы по устройству кровли, монтажу окон, устройству инженерных систем и отделка помещений.

«Инспекторская проверка продлится до 2 июня. Если инспекторами будут выявлены нарушения, к застройщику могут быть применены меры административного реагирования», - добавил Гарибян.

Прогнозируемая дата завершения строительных работ на корпусах №№16, 17, 45, 46 – 3 квартал 2021 года.