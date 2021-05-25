РИАМО - 25 мая. Арбитражный суд Москвы признал решение УФАС России по Подмосковью об отказе включать сведения в отношении ООО АФ «Северная столица» в реестр недобросовестных поставщиков законным, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС России.

Ранее в управление обратилось АО «Ледовый дворец Витязь». Заказчик попросил внести сведения в отношении ООО АФ «Северная столица» в реестр недобросовестных поставщиков. Произошло это из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по проведению финансового аудита.

ООО АФ «Северная столица» направило заказчику отчет аудитора и заключение. После заказчик направил фирме претензию, согласно которой отчет был составлен с нарушениями условий контракта.

Далее ООО АФ «Северная столица» направило АО «Ледовый дворец Витязь» возражение на его претензию с требованием оплатить услуги из-за того, что фирма, исполняя условия контакта, передала заказчику в срок итоги аудиторской проверки бухгалтерского учета и отчетности заказчика за период с начала по конец 2019 года. Кроме того, проверка и ее итоги были оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заказчик доказательств ненадлежащего исполнения обязательств фирмой не представил.

После этого УФАС России по Подмосковью решило, что факт недобросовестности в действиях фирмы отсутствует и сведения в отношении нее не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Заказчик был не согласен с решением управления и обратился в суд. Так, Арбитражный суд столицы отказал ему в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного управления ФАС России.

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