РИАМО - 25 мая. Столичный сервис «Электронный дом» будут развивать для большего охвата услуг, к нему уже подключились свыше 28 тыс. многоквартирных домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Демократия начинается у себя во дворе, в доме. <...> До настоящего времени собрать собрание жильцов <...> было чрезвычайной историей, почти невозможно. Мы создали новый электронный сервис, где можно все делать быстро и без проблем, в онлайне. На мой взгляд, это будет мейнстримом для дальнейшего развития», - сказал Собянин на форуме Smart Cities Moscow 2021.

Градоначальник отметил, что в сервисе можно будет получать большую часть услуг и эффективно управлять своей собственностью.

Как уточняется в презентации, помимо общих собраний жильцов, там проходят опросы жителей, есть электронная доска объявлений, чаты для общения с соседями, а также можно оплачивать коммунальные услуги, жаловаться на неисправности.

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