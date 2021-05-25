РИАМО - 25 мая. Сбербанк открыл ГК «Основа» кредитную линию для строительства семейного экоквартала бизнес-класса VERY на севере Москвы, в 20 метрах от Большого Ботанического сада. Объем одобренного проектного финансирования составил 16,481 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, денежные средства компания направит на строительство жилого комплекса, который расположится на территории бывшей гостиницы «Останкино» на участке 2,89 га, на стыке Главного и Малого Ботанического сада в столичном районе Марфино.

«Сбербанк - один из наших ключевых стратегических партнеров по реализации девелоперских проектов компании в России. Это первый банк, где мы получили проектное финансирование еще до обязательного перехода девелоперов на эскроу-счета. Финансовая поддержка такого крупнейшего банка позволит нам возвести проект на максимально качественном уровне и в строгом соответствии с уникальной разработанной концепцией», - сказал Ручьев.

Вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель отметил, что это седьмой по счету проект жилищного строительства ГК «Основа», профинансированный Сбербанком.

«Все проекты застройщика предусматривают не только возведение комфортного жилья, но и социальной инфраструктуры. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу, что гарантирует будущим жильцам надежность и безопасность сделки по приобретению квартир», - добавил Брель.

Экоквартал VERY

Семейный экоквартал VERY возводится по архитектурному проекту известного российского проектного бюро АПЕКС. Он воплощает в себе принципы экоархитектуры, где в центре дизайна и планирования находится природа. В проекте, расположенном в окружении более чем 600 га парковых и прогулочных зон, под здания будет отдано лишь 23% участка, а на оставшихся 77% территории будет организован уникальный двухуровневый двор-парк с парящим мостом, центральной площадью с фонтаном, пятью детскими и двумя спортивными площадками.

В рамках озеленения только на территории проекта будет высажено долее 1 тыс. деревьев, включая крупномеры, и кустарников.

Всего в рамках VERY будет построено 4 жилых дома высотой в 31 этаж, где на первых этажах планируется размещение социально и общественно значимой инфраструктуры. Жилой комплекс также будет включать встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест, отреставрированный пятиэтажный гостиничный корпус, а также отдельно стоящий двухэтажный спортивный комплекс с бассейном – первый спортивный центр такого уровня в районе Марфино.

ГК «Основа» образована в 2016 году и развивает четыре основных направления деятельности: девелопмент в формате «умный дом» в России, Чехии, Германии и Испании; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры; инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации.