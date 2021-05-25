РИАМО - 25 мая. Голосование на выборах в сентябре в электронном виде пройдет в Москве и еще в шести регионах РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

В столице на портале госуслуг зарегистрировано 4 430 613 человек с полным подтверждением учетной записи.

Также электронное голосование пройдет в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской области, а также в Севастополе.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы в Мособлдуму.

В Подмосковье сейчас проходят праймериз кандидатов от «Единой России» для выдвижения на выборы.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что федеральная и московская платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно прошли испытание.