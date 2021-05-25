РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В Подольске по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области устранили 36 нарушений в содержании фасадов нежилых зданий, сообщили в администрации округа.

Госадмтехнадзор проводит инспектирование состояния фасадов нежилых зданий Подмосковья, тепловых камер, автобусных остановок, малых архитектурных форм и других объектов внешнего благоустройства.

С начала текущего года в округе устранили 36 нарушений во внешнем содержании нежилых объектов. Наибольшее количество фасадов зданий и сооружений очистили от рекламного мусора и посторонних надписей на улицах Бородинская, 23, Юбилейная, 26, Молодежная, 5, Филиппова, 6, Машиностроителей, 32, Кирова, 9, Пионерская, 15, в деревнях Макарово, Брянцево, Федюково.

За ненадлежащее состояние и содержание фасадов зданий и сооружений к административной ответственности привлекли ООО «Агроаспект», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 «Жемчужина», МУЖРП №4, Подольский РЭС Южных электрических сетей — филиал ПАО «Россети Московский регион», ГБУЗ МО «Подольская станция переливания крови», ГБУ МО «Мосавтодор» и другие.