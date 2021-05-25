РИАМО - 25 мая. Столичные камеры в текущем году зафиксировали 2 696 водителей, которые пользовались телефонами за рулем, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве напоминают, что использование смартфона за рулем опасно для всех участников дорожного движения.

«Сообщение в 5 слов — около 10 секунд. Автомобиль на скорости 100 км/ч за это время проедет 280 м. Расстояние, достаточное, чтобы при езде «вслепую» не заметить пешехода или неожиданно возникшее препятствие и не успеть среагировать», — отметили в пресс-службе.