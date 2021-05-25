РИАМО - 25 мая. Двести городских услуг и сервисов предоставляют в столице только в электронном виде через портал mos.ru, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы создали единую городскую платформу mos.ru, на которой сосредоточены 380 электронных услуг и сервисов, 400 млн (услуг – ред.) в год оказываем через платформу. Уже сегодня 200 электронных услуг и сервисов представляются только в электронном виде», - заявил Собянин на форуме Smart Cities Moscow 2021.

Он отметил, что это дает колоссальный эффект.

Ранее Собянин сообщил, что цифровые сервисы Москвы охватывают все сферы жизни горожан и ориентируются на человека.

Большинство госуслуг в РФ должно быть доступно онлайн через 3 года>>