РИАМО - 25 мая. Работы по строительству Северо-Восточной хорды на всех участках планируется завершить уже в 2022 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году предполагается завершить строительство участка хорды от Открытого до Ярославского шоссе. Уже в следующем году мы планируем достроить участок от Ярославского до Дмитровского шоссе. Таким образом, в 2022 году трасса будет готова на всем протяжении», – сказал Бочкарев в интервью на канале «Москва 24».

Он подчеркнул, что оставшиеся участки СВХ являются самыми сложными с точки зрения проектирования и строительства.

Длина СВХ составит порядка 35 км. Она пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.

После введения магистрали в эксплуатацию значительно уменьшится количество транспорта на Ярославском шоссе, северо-восточном участке МКАД и Енисейской улице. Транспортная доступность улучшится у 350 тыс. человек.

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