РИАМО - 25 мая. Участок площадью 2,5 тыс. кв. м сдают в аренду в подмосковном городском округе Клин для строительства магазина, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На участке отсутствуют строения, недострои и ограждения.

Стартовая цена арендной платы за год составляет 250 тыс. рублей. Договор аренды будет заключаться на 13 лет и 2 месяца.

Торги пройдут в электронном виде на площадке «РТС-Тендер» 27 июня 2021 года под номером 51333. Заявки на участие принимают до 25 июня.