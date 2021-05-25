РИАМО – 25 мая. ВСК обновила специальную программу «умного» страхования каско. Совместно с АО «АВТОВАЗ» для автомобилей Lada, подключенных к телематической платформе Lada Connect, реализовано массовое внедрение «умного каско» в продуктах, сообщает пресс-служба ВСК.

Платформа Lada Connect работает по принципу черного ящика, собирая данные о фактическом вождении: где автомобиль ездит, как часто водитель нарушает правила, превышает скорость или совершает опасные маневры. Собранная информация также помогает восстанавливать обстоятельства ДТП. Кроме того, за счет интеграции этой технологии у автовладельцев появится возможность урегулировать убытки без предоставления справок из компетентных органов по событиям, зафиксированным платформой Lada Connect.

«Страховой Дом ВСК несколько лет назад внедрил продукт каско с системой телематики совместно с АО «РН Банк», которая позволяет отслеживать индивидуальный стиль вождения. Мы продолжаем развитие данного направления и недавно обновили программу «Умное каско» для удобства потребителей, оптимизировав внутренние процессы компании с интеграцией оператора телематики», — сказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Она добавила, что запуск серийного производства автомобилей Lada с телематической платформой Connected Car позволит реализовать специальные страховые программы и предложить новые возможности для клиентов ВСК. Благодаря проекту аккуратным водителям будут доступны более персонифицированные условия страхования по каско, дополнительная скидка на страховку автомобиля.

Проект способствует индивидуализации страхового предложения для аккуратных водителей и даст возможность значительно снизить стоимость полиса для них. Кроме того, ожидается, что с помощью применения такой технологии удастся повысить доступность добровольного автострахования.

Одним из преимуществ Lada Connect является пересекающаяся интеграция данных, которая создает единую экосистему коммуникации между партнерами и участниками проекта. Например, автовладелец сразу после оформления договора страхования сможет видеть условия страховой программы в мобильном приложении Lada Connect. Там же он сможет отслеживать свой текущий скоринговый балл для скидки на пролонгацию.

Работа Lada Connect основана на техническом решении компании «Лаборатория умного вождения», часть которого – телематическая платформа со специальной системой страхового скоринга – обрабатывает данные о вождении и с согласия автомобилиста передает их страховым компаниям. На основе этих данных формируются индивидуальные предложения.

«Активное развитие Connected Car позволяет реализовывать современные и технологичные страховые программы. Мы высоко ценим оказанное нам доверие и рады тому, что владельцы Lada по всей России получат возможность оценить преимущества подключенных автомобилей и получить выгодные условия страхования от ВСК» - отметил директор по развитию «Лаборатории умного вождения Тимур Кузеев.