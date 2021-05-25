РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Благоустройство набережной Москвы-реки продолжают в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Продолжается благоустройство набережной в Павшинской пойме. Первый этап завершился в прошлом году – обустроены площадки для спорта и отдыха, пассажирский причал, пешеходная зона и беговые дорожки», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ко второму этапу приступили этой весной.

«Недавно завершили амфитеатр – он уже открыт и сразу стал еще одной точкой притяжения жителей. К осени все работы завершим: появятся воркаут, спортплощадка, зона отдыха, детские игровые площадки и велопарковка. Территорию оснастим камерами «Безопасный регион», – отметил Спасский.

Благоустройство ведется в рамках президентского нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава подчеркнул, что жители могут решить, какие еще общественные пространства необходимо благоустроить в рамках нацпроекта.

«До 30 мая продолжается голосование, от нашего округа заявлены несколько локаций. Свой выбор сделали уже 10,5 тыс. красногорцев», – пояснил глава муниципалитета.

По его словам, с небольшим отрывом лидирует проект благоустройства площади Оптиков, далее в числе лидеров опроса – прибрежная зона реки Нахабинки.