РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Благоустройство набережной Москвы-реки продолжают в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.
«Продолжается благоустройство набережной в Павшинской пойме. Первый этап завершился в прошлом году – обустроены площадки для спорта и отдыха, пассажирский причал, пешеходная зона и беговые дорожки», – написал Спасский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ко второму этапу приступили этой весной.
Благоустройство ведется в рамках президентского нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
Глава подчеркнул, что жители могут решить, какие еще общественные пространства необходимо благоустроить в рамках нацпроекта.
«До 30 мая продолжается голосование, от нашего округа заявлены несколько локаций. Свой выбор сделали уже 10,5 тыс. красногорцев», – пояснил глава муниципалитета.
По его словам, с небольшим отрывом лидирует проект благоустройства площади Оптиков, далее в числе лидеров опроса – прибрежная зона реки Нахабинки.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии