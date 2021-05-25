РИАМО - 25 мая. Цифровые сервисы Москвы охватывают все сферы жизни горожан и ориентируются на человека, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва имеет продвинутую информационную платформу, технологически готовую для продвижения сервисов. Очень важный для меня аспект - <...> это массовые эксклюзивные продукты, которые охватывают все сферы жизни горожан, ориентируясь на человека, который живет своими проблемами и задачами», - сказал Собянин на форуме Smart Cities Moscow 2021.

Он отметил, что цифровые сервисы не могут развиваться без новейших технологий, без искусственного интеллекта.

«Городские платформы являются центром коммуникации с городским сообществом, в котором сосредоточены разные городские услуги», - отметил градоначальник.

По его словам, без таких сервисов управлять столицей невозможно.

«Москва - это большой город, крупнейший город Европы. В агломерации проживает около 20 млн человек. Московская агломерация дает 26% российского регионального валового продукта. Крупнейший транспортный узел. Управлять таким городом без современных информационных технологий просто невозможно. Это важнейшая часть любой городской отрасли», - заключил Собянин.

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