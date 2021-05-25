РИАМО - 25 мая. Число пользователей московского портала «Наш город» составляет около 1,7 млн человек, они помогают властям эффективнее управлять столицей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Кому жаловаться, если та или иная услуга выполняется ненадлежащим образом? Мы несколько лет назад создали сервис «Наш город». И уже 1,7 млн москвичей привлекли на нашу сторону. Они помогают управлять городом», - сказал Собянин в ходе Международного онлайн-форума Smart Cities Moscow.

Собянин отметил, что тематика портала охватывает более 90% сфер жизни, включая образование, состояние дворов, работу транспорта и медицинских учреждений.

«Это уже всеобъемлющая система», - подчеркнул Собянин.

За время работы сервиса «Наш город» удалось решить более 4,8 млн поднятых москвичами проблем.

Портал «Наш город» был запущен в 2011 году. С его помощью горожане могут высказать жалобы на работу учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта и так далее. В обращении нужно описать проблему или приложить фотографию. В течение восьми рабочих дней власти либо решат проблему, либо укажут сроки ее решения.

Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow открылся во вторник. В течение двух дней эксперты будут обсуждать вопросы внедрения искусственного интеллекта в городские сервисы, развитие интеллектуальных транспортных систем и кибербезопасности.

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