РИАМО - 25 мая. Перекрыт съезд с внутренней стороны Садового кольца на Серебряническую набережную, где горит неэксплуатируемое здание, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Здание загорелось днем во вторник, площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее из-за пожара перекрыли движение по набережной, автомобили перенаправляли на внутреннюю сторону Садового кольца.

Москвичей просят выбирать пути объезда в этом районе.