РИАМО - 25 мая. Российская столица получила два сертификата соответствия требованиям умного города, сообщила генеральный директор Международного совета городских данных Патрисия МакКарни.

Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow открылся во вторник. Он объединяет специалистов в области умных городов из 20 стран мира. В деловую программу форума вошло три основных направления: инфраструктура и технологии умного города, умный город для жизни, а также его устойчивое развитие.

«Это очень значимое событие – мы вручаем Москве сразу два сертификата: ISO 37120 и ISO 37122. Такого в истории не было, чтобы два сертификата вручались одному городу одновременно. Наши большие поздравления Москве», – сказала МакКарни в ходе форума Smart Cities Forum Moscow 2021 в режиме видеоконференции.

Она отметила, что второй стандарт является самым актуальным по требованиям, которые предъявляют к умным городам. Он оценивает такие направления работы, как медицина, экология и безопасность.

«Стандарт вышел только в этом году. В мире всего 10 городов, которые соответствуют стандартам ISO 37122. Один из них – Москва, <...> она присоединяется к глобальному сообществу городов», – заключила МакКарни.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, властям города крайне важна подобная оценка международного сообщества.

«Спасибо за признание Москвы соответствующим международным сертификатом в области умного города, цифрового города, устойчивого развития. Для нас очень важна ваша оценка», – заключил Собянин.

ISO 37120 — международный стандарт, который устанавливает главные показатели качества жизни и оказания услуг в городах. Он внедрен в более чем 100 городах различных стран мира. Получение этого сертификата позволяет претендовать на ISO 37122 — стандарт для умных городов.

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