РИАМО - 25 мая. В Москве продолжают приводить в порядок здания и помещения театров, в ближайшие годы планируется провести ремонт 37 объектов, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Мы предполагаем, что за ближайшие годы еще 37 зданий и помещений в 17 театрах отремонтируем, и они у нас все были заложены в бюджете», - сказал Кибовский в ходе круглого стола, посвященного реставрации и оснащению столичных театров.

Кибовский отметил, что десять лет назад только 30% площадей городских театров находились в хорошем состоянии. К началу этого года данный показатель достиг 65%.

«Осталось доделать еще 35% (площадей театров - ред.), это тоже достаточно большой задел - 146 тыс. кв. метров, но у нас есть программа, рассчитанная адресно, бюджетно, где у нас каждый театр знает свои перспективы», - заключил Кибовский.

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