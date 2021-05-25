РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 мая. На территории городского округа Дзержинский 26 мая состоится областной летний фестиваль ГТО, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Он приурочен к празднованию 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В спортивном мероприятии планируется участие более 400 ребят из городских округов Подмосковья. В состав каждой команды входят 4 девушки и 4 юноши от 11 до 15 лет.

В спортивную программу включены: бег на 60 и 1 тыс. м, плавание на 50 м, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и метание мяча весом 150 г.

«Летний фестиваль ГТО проводится с 2017 года. На региональном этапе в Дзержинском будет выбрана лучшая команда от муниципальных образований, которая и будет представлять Подмосковье на всероссийском этапе мероприятия», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что комплекс ГТО пользуется большой популярностью у жителей Московской области: в прошлом году его нормативы выполнили более 38 тыс. человек, а более 7 тыс. участников были удостоены знаков отличия ГТО, из которых 6 454 – золотых, 733 – серебряных и 419 – бронзовых.