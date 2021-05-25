РИАМО - 25 мая. Центр методического обеспечения оптимизации процессов государственного управления в Подмосковье получил лицензию на образовательную деятельность, сотрудники регионального МФЦ смогут повышать квалификацию и получать допобразование по профильным направлениям своей деятельности, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«До конца года запланировано обучение 330 сотрудников офисов «Мои документы» Подмосковья», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что на текущий момент госуслуги в Подмосковье предоставляются на высоком уровне, что подтверждается оценками заявителей и всероссийскими рейтингами.

Рымар отметил, что МФЦ Подмосковья становятся победителями всероссийского конкурса, которое проводит Минэкономразвития России, уже несколько лет подряд. Тем не менее работа офисов, а также уровень компетенций сотрудников должны совершенствоваться, в связи с этим и были созданы спецпрограммы для обучения специалистов, наставников, управленцев и руководителей центров

Образовательные программы разработали и аккредитовали в региональном министерстве образования. Обучение подразумевает теорию и практику в очном, дистанционном и комбинированном форматах.

Обучение пройдет по программам: «Эффективное наставничество: навыки и техники обучения на рабочем месте», «Руководитель организации в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг», «Основы управления организацией в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг», «Управленческие навыки: повышение эффективности управления организацией в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг».

После того, как тест завершится, в зависимости от количества часов, работники получат сертификаты, удостоверения и дипломы о повышении квалификации либо дополнительном профессиональном образовании.

Для разработки новых программ обучения и обновления имеющихся создан экспертный совет руководителей региональных офисов «Мои документы». С 2022 года планируется расширение программы до федерального уровня. Запрос на профильное обучение есть и у других регионов РФ.