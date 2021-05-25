РИАМО - 25 мая. Почти 400 волонтеров из Подмосковья побывали на спектакле в Московском Губернском театре, сообщает пресс-служба Главного управления социальный коммуникаций региона.

Добровольцы из разных городских округов 21 мая побывали на закрытом показе восстановленного спектакля Олега Табакова «На всякого мудреца довольно простоты».

Таким образом волонтеров поощрили за активную деятельность, направленную на помощь людям.

В этом году Главное управление социальных коммуникаций при поддержке министерства культуры Московской области выделило уже более 2 тыс. билетов для волонтеров на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий.

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