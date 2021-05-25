РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. В городском округе Котельники проводят работы по нанесению дорожной разметки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В первую очередь нанесли разметку у переходов к социально значимым объектам: детским садам, школам, Домам культуры, магазинам, общественным организациям.

В настоящий момент разметка нанесена в промзоне Силикат, микрорайонах Силикат, Южный, а также на улицах Строителей и Новая. Объем выполненных работ составил 75%.

Также ведутся работы по замене дорожного полотна на 2-ом Покровском проезде и на участке от Центральной аллеи до улицы Кузьминской. По их окончании нанесут разметку.

В 2021 году отремонтируют дорогу на 3-ем Покровском проезде. Там разметку нанесут после окончания работ.