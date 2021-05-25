РИАМО - 25 мая. Вблизи сельского поселения Софьинское Раменского городского округа построят производственно-складское здание, где создадут 206 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Разрешение на строительство здания выдало Минжилполитики Подмосковья.

«На производственно-складском объекте будет создано 206 рабочих мест. Проект сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Площадь объекта может составить 59 тыс. кв м. Согласно проекту, объект представит собой складское здание для хранения бытовой техники высотой в один этаж.

Застройщик – ООО «Технопарк Софьино». Планируемый объем инвестиций составляет свыше 890 млн рублей.