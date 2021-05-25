РИАМО - 25 мая. Вблизи сельского поселения Софьинское Раменского городского округа построят производственно-складское здание, где создадут 206 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Разрешение на строительство здания выдало Минжилполитики Подмосковья.
Площадь объекта может составить 59 тыс. кв м. Согласно проекту, объект представит собой складское здание для хранения бытовой техники высотой в один этаж.
Застройщик – ООО «Технопарк Софьино». Планируемый объем инвестиций составляет свыше 890 млн рублей.
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