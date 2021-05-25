РИАМО - 25 мая. В четвертом корпусе ЖК «Октябрьское поле» на ул. Берзарина, 30 в столице почти закончили фасадные работы, завершают и черновую отделку мест общего пользования, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В третьем корпусе начали монтировать витражи входных групп и демонтировать строительные леса. Закончили монтировать ограждения эвакуационных лестниц. Во дворе над подземной автостоянкой выполнена прокладка трасс наружного освещения. Рабочие начали класть бортовой камень. В подземном паркинге начаты работы по разметке машино-мест.

Жилой квартал «Октябрьское поле» — проект комплексной реорганизации части промзоны №41. Он включает в себя возведение жилой недвижимости, соцобъектов, создание комфортного, благоустроенного пространства.

Проект возводится в несколько этапов. Первые четыре корпуса были введены в эксплуатацию в 2017 году, в 2020 году введены в эксплуатацию корпуса №№1 и 2, в текущем году завершается строительство корпусов №№3 и 4. Для создания третьей очереди проекта компания «РГ-Девелопмент» подписала с правительством столицы первый в России договор о комплексном развитии промышленных территорий.

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