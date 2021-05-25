РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Порядка 10,5 тыс. жителей подмосковного Красногорска отдали голоса за общественные пространства для благоустройства, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Интернет-опрос проходит на сайте: https://50.gorodsreda.ru. Проголосовать можно до 30 мая.

Большинство голосов отдали за благоустройство площади Оптиков – 3 573 и берега реки Нахабинки в районе улицы Красноармейской – 3 548.

За пешеходную зону в деревне Сабурово проголосовали 1 398 пользователей, за территорию у пруда в деревне Ивановское – 1 321 человек, еще 619 – за территорию у пруда в деревне Поздняково.

Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в 2022 году в рамках президентского нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».