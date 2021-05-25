РИАМО - 25 мая. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 12 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 734 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Бронницах, во Власихе, в Зарайске, Звездном городке, Кашире, Клину, Котельниках, Лотошине, Молодежном, Талдомском округе, Фрязине и Черноголовке.

По одному случаю Covid-19 зафиксировали в Волоколамском округе, в Дубне, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Солнечногорске и Электрогорске.

По два случая коронавирусной инфекции выявили в Лыткарине и Рузском округе, по три – в Егорьевске, Краснознаменске, Луховицах и Серебряных Прудах, по четыре – в Лобне, Протвине и Шаховской, по пять – в Истре, Пущине, Химках и Щелкове, по шесть – в Ивантеевке, Раменском округе и Шатуре, семь – в Можайском округе, по восемь – в Озерах и Ступине, по десять – в Домодедове, Одинцовском округе, Сергиево-Посадском округе и Электростали.

11 случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Серпухове, 14 – в Дмитровском округе, по 16 – в Жуковском и Коломне, 17 – в Реутове, 19 – в Чехове, 20 – в Люберцах, по 21 – в Богородском округе, Воскресенске, Дзержинском, 22 – в Орехово-Зуевском округе, 26 – в Подольске, 27 – в Наро-Фоминском округе, 29 – в Пушкине, 32 – в Долгопрудном, по 37 – в Королеве и Красногорске, 47 – в Ленинском округе.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали: Балашиха – 100 случаев, Мытищи – 66 новых случаев.

С начала пандемии в Московской области выявили 266 734 случая заболевания. Скончались 6089 человек, выздоровели 218 539 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>