РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. В Котельниках проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода на дворовой територии, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 15 мая 2021 года в 13:55 в районе дома №8 в микрорайоне Южный Котельников водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть внутридворовой территории.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.