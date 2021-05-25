РИАМО - 25 мая. Более 100 «глупых» пробок ликвидировали на территории Подмосковья с начала весны по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По его словам, наибольший эффект почувствовали жители Ленинского округа: в Развилке организовали дополнительный выезд. В Восточном Бутове обустроили поворотные карманы и добавили стрелки поворота, в Пригороде Лесном создали дополнительный выезд для общественного транспорта. В Лыткарине сократили пробки втрое, ликвидировав транзит, а в Раменском перенастроили светофоры.
Министр отметил, что в Лобне устраивают два «умных» перекрестка со светофорами с адаптивным управлением. Светофор связан с компьютером, им управляет программа, что позволяет светофору проанализировать данные и самостоятельно определить дорожную ситуацию.
Кроме того, в Ленинском округе застройщик проводит локальные расширения на Каширском шоссе. В Щелкове и Фрязине комплексно настраивают 16 светофоров по принципу «зеленой волны». Это позволит без остановок двигаться на смежных перекрестках.
Жители могут оставить свои предложения по ликвидации пробок на портале «Добродел» по ссылке.
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