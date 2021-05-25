РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В ходе рейда по проверке соблюдения масочного режима на железнодорожной станции Подольск оштрафовали трех человек за отсутствие средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба администрации округа.

На станции Подольск 24 мая сотрудники администрации округа, управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (УРАТК) и линейного отдела внутренних дел УВД на транспорте провели рейд. Проверяли соблюдение пассажирами масочного режима на железнодорожном транспорте.

В ходе рейда провели профилактические беседы с нарушителями, разъяснили необходимость соблюдения мер безопасности в общественных местах. В соответствии с КоАП РФ сотрудники УРАТК привлекли трех человек к административной ответственности.

Масочный режим на территории Московской области ввели в связи с выполнением мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В общественном транспорте Подмосковья нужно обязательно носить маски. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей согласно КоАП Московской области.