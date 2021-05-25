РИАМО - 25 мая. Центральный детский магазин в Москве во вторник по-прежнему закрыт, несмотря на временную приостановку деятельности до 24 мая, передает Федеральное агентство новостей.

Мещанский районный суд столицы ранее приостановил работу магазина на 7 суток из-за нарушения санитарных норм.

В ЦДМ 16 мая состоялась автографсессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». На мероприятие пришло несколько тысяч человек.

Во время расследования Роспотребнадзор обнаружил ряд нарушений правил профилактики Covid-19, в том числе недостаточный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

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