РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. Следователем следственного отдела по городу Люберцы завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в убийстве своей сестры, дело передано в суд, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, утром 18 марта 2021 года во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках мужчина напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные удары в разные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте. На допросе обвиняемый сообщил, что убил сестру на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения. Убийство он планировал около года. Прежде чем совершить преступление обвиняемый следил за сестрой несколько дней.

В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы: проведено более 10 допросов, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначены и проведены генетическая, биологическая, комплексная психолого-психиатрическая и судебно-медицинская экспертизы. Собранные по уголовному делу доказательства и результаты экспертиз легли в основу обвинения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.