РИАМО - 25 мая. Зеленый театр ВДНХ открывает новый сезон, там пройдут фестиваль искусств «Вдохновение», программа «Джазовая мозаика» и другие знаковые мероприятия, сообщает пресс-служба выставки.

Гости театра смогут послушать выступления рок-музыкантов, побывать на творческих вечерах деятелей искусств и юмористических стендапах. Программа содержит бесплатные мероприятия и предназначена для людей разных возрастов и вкусов. Старт даст авторская программа арфиста-виртуоза и композитора Александра Болдачева «Арфа мира».

2 июня откроет серию концертов «Старый добрый Dixieland» — московский джаз-бэнд, исполняющий хиты Америки и Европы начала XX века. 9 июня на сцене выступит джаз-оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Со 2 июня по 18 августа в театре можно будет увидеть джазовые выступления с участием известных музыкантов этого жанра. Перед москвичами выступят Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема, проект «Сказки Чижика», URARTU JAZZ, Art Music Brass Band и другие.

Вход по предварительной онлайн-регистрации. Мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Для безопасности зрителей в театре предусмотрена специальная рассадка на увеличенном расстоянии друг от друга, в связи с чем зал будет заполнен не более чем на 50%. Гостям необходимо придерживаться социальной дистанции.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте ВДНХ.

Игра на чувствах: как устроены иммерсивные театры в Москве>>