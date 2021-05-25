РИАМО - 25 мая. На севере столицы идет активное строительство нового участка Люблинско-Дмитровской ветки метро, запуск движения планируется в 2023 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Безусловно, главным проектом столичного метростроения остается Большая кольцевая линия, однако, не менее активно строятся и новые участки уже действующих радиальных линий в районах массового проживания москвичей. Например, уже в 2023 году планируется запустить участок Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северный», – сказал Бочкарев в интервью каналу «Москва 24».

На новом участке откроют три станции – «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». При этом на станции «Лианозово» появится переход на одноименную ж/д станцию.

По его словам, сейчас рабочие ведут проходку перегонных тоннелей, а также возведение конструкций новых станций.

Продление Люблинско-Дмитровской линии за МКАД позволит перевозить до 60 тыс. человек ежесуточно. Также это позволит улучшить транспортную доступность для жителей столичных районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Лианозово и поселка Северный.

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