РИАМО - 25 мая. Объявлен конкурс на строительство автодороги Западный обход г. Электроугли в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство автомобильной дороги Западный обход г. Электроугли в Богородском городском округе», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого электронного конкурса на строительство дороги на участке от путепровода на 20 км Носовихинского шоссе до улиц Большое Васильево и Вокзальной опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и входит в госпрограмму «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование работ ведется на счет подмосковного бюджета.

Объект могут ввести в эксплуатацию уже в текущем году.