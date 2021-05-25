РИАМО - 25 мая. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного управления ФАС о внесении сведений в отношении ООО «Компания Бревис» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба областного антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС Подмосковья поступило обращение от ЦОИ «Энергия» ФСО России о внесении сведений в отношении ООО «Компания Бревис» в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания отказалась от исполнения контракта на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на модернизацию очистных сооружений. Управление признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении о ней – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, но он не удовлетворил требования и подтвердил законность решения Московского областного УФАС.

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