РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В Подольске следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в результате выпадения из окна восьмого этажа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
21 мая в правоохранительные органы Подольска поступила информация о выпадении двухлетнего мальчика из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома в микрорайоне Климовск. От полученных в результате падения телесных повреждений ребенок скончался на месте. По данному факту следственным отделом по городу Подольску незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.
С начала весеннего периода это уже седьмой случай выпадения ребенка из окна на территории Московской области. Практически во всех случаях трагедия произошла из-за открытых в квартире окон, на которых установлены москитные сетки. Москитную сетку ребенок воспринимает как опору и поэтому всем весом облокачивается на нее. В результате происходит ее выдавливание наружу и, как следствие, выпадение ребенка на улицу.
Недопустимо оставлять детей одних в комнате с открытым окном даже на минуту. Необходимо серьезно относится к вопросу детской безопасности.
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