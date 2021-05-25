РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В Подольске следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в результате выпадения из окна восьмого этажа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

21 мая в правоохранительные органы Подольска поступила информация о выпадении двухлетнего мальчика из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома в микрорайоне Климовск. От полученных в результате падения телесных повреждений ребенок скончался на месте. По данному факту следственным отделом по городу Подольску незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

«По предварительным данным следствия, мальчик находился дома под присмотром мамы, которая ненадолго покинула комнату, выйдя на кухню поставить чайник. В момент, когда женщина отсутствовала, ребенок самостоятельно забрался на подоконник, и, облокотившись на москитную сетку, выпал на улицу. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

С начала весеннего периода это уже седьмой случай выпадения ребенка из окна на территории Московской области. Практически во всех случаях трагедия произошла из-за открытых в квартире окон, на которых установлены москитные сетки. Москитную сетку ребенок воспринимает как опору и поэтому всем весом облокачивается на нее. В результате происходит ее выдавливание наружу и, как следствие, выпадение ребенка на улицу.

Недопустимо оставлять детей одних в комнате с открытым окном даже на минуту. Необходимо серьезно относится к вопросу детской безопасности.