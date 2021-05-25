РИАМО - 25 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с председателем Госдумы Вячеславом Володиным открыли в здании нижней палаты парламента на Охотном ряду в центре столицы выставку «Московская реновация: шаг в будущее», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Четыре года назад в Государственной Думе шла напряженная работа по подготовке закона о реновации, который был принят 1 июля 2017 года. Сегодня мы открываем выставку, показывающую первые результаты практической реализации законотворческого решения, которое улучшит жизнь миллиона граждан России», — сказал Сергей Собянин.

Выставка посвящена разработке и утверждению программы, ее реализации и перспективам. На семи светодиодных экранах показывают текстовые и графические материалы, фотографии и видео-контент. Посетителям доступна интерактивная информационная стойка с тач-экраном, где можно посмотреть подробную карту программы реновации в Москве.

В других тематических блоках выставки представлены этапы переселения, интерьеры новых квартир с улучшенной отделкой, благоустройство дворовых территорий, информация о возможности увеличения жилплощади за дополнительную плату. С помощью QR-кода можно получить ответы на часто задаваемые вопросы о программе реновации.

Сейчас в Москве ввели в эксплуатацию уже более 110 домов по реновации, переехали уже 30 тыс. москвичей.

В рамках программы реновации планируется построить более 20 млн. кв. м жилья для переселения жителей 350 тыс. квартир. Новое жилье получат около 1 млн москвичей.

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