РИАМО - 25 мая. В 2022 году на территории Международного медицинского кластера в Сколкове появится многофункциональный медцентр, где разместятся клиники из разных стран мира, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Уникальный объект будет представлять собой здание общей площадью 50 тыс. кв. м, в котором расположатся международные медицинские операторы, не нуждающиеся в больших площадях. При этом клиники смогут пользоваться общими сервисами, например, лучевой диагностикой, лабораторией, эндоскопией – это значительно снизит их операционные расходы», – сказал Бочкарев в интервью «Вечерней Москве».

Он добавил, что подобная практика для РФ – новая. Медицинский молл в ММЦ возводится согласно принципам адаптивной архитектуры, которая позволяет менять состав клиник и их профили.

В молле смогут разместиться поликлиники, операционные, а также стационары. Строительство ведется не под конкретный функционал: в объект заложены адаптивные решения, которые разрешат разместить здесь любые профили.

Открытие молла ожидается только в следующем году, однако некоторые клиники из стран ОЭСР уже выразили свое желание разместить здесь свои филиалы.

По словам Бочкарева, здание поделено на зону общих сервисов, куда входят диагностика, склады, питание, а также клиник, куда включены основной лечебный блок с клиниками, специализирующиеся на онкологии, ортопедии, спортивной медицине и многопрофильный стационар.

Архитектурные решения здания позволят упростить расположение клиник на территории объекта и создать комфортную атмосферу для пациентов.

Генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин отметил, что здание получит разительные с привычной клиникой отличия. Так, через его длину здания пройдет «променад», многоуровневый атриум, а также просторный холл, которые создает ощущение молла, а не медобъекта. Помимо прочего, он представит собой часть прогулочного маршрута по «исцеляющим» садам ММК.

В перспективе здание свяжется подземным переходом с центром ядерной медицины. Сам объект может представить собой образец современной клиники.

В рамках проекта Международного медицинского кластера в Сколкове планируется возвести медицинские, образовательные и производственные объектов, а также поддерживающую инфраструктуру суммарной площадью около 860 тыс. кв. м.