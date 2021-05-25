До наступления календарного лета осталась всего неделя, и многие жители Московского региона уже задумываются о пляжном отдыхе. В каких местах Подмосковья можно искупаться и понежиться под солнечными лучами и куда отправиться за водными развлечениями, читайте в гиде РИАМО.

Дзержинские (Люберецкие) карьеры

Где находится: г.о. Дзержинский

Люберецкие карьеры — это несколько водоемов разной величины, которые объединены между собой перешейками. На побережье можно бесплатно отдохнуть на обустроенных песчаных пляжах. В летний сезон на территории для отдыха натягивают волейбольную сетку, ставят лежаки, надувные горки, открывается кафе, работает аренда беседок и баней-бочек. Посреди карьера возвышается искусственный каменистый остров Каменка, популярный среди нудистов, до которого можно добраться на лодке. Неподалеку от пляжной локации работает экстрим-парк «Фристайл» для любителей вейкбординга и других водных развлечений.

Где отдохнуть с палатками в Подмосковье: кемпинги, базы отдыха и дикие места>>

Озеро Сенеж

Где находится: г. Солнечногорск

Один из самых живописных водоемов Подмосковья, вдохновивший Исаака Левитана на его последний шедевр «Озеро». На Сенеже есть возможности для самого разнообразного отдыха. Водоем чистый и приятный для купания. При этом он достаточно неглубокий, поэтому в ветреную погоду пользуется популярностью среди серферов. Тут же проводят парусные регаты. Сенеж богат рыбой, тут можно получить хороший улов карася, карпа, судака и щуки. На побережье организовано два пляжа с лежаками, тентами, детскими игровыми городками, зоной бассейнов и другими удобствами.

Места для уединенной прогулки: 10 заброшенных усадеб в Подмосковье>>

Карьер в Золотово (Голубое озеро)

Где находится: г.о. Воскресенск, с.п. Ашитковское

Вода в Голубом озере настолько чистая и голубая, а песок настолько светлый и мелкий, что это место называют подмосковными Мальдивами. Купаться тут комфортно, в том числе с детьми: в Золотово нет тины и водорослей, дно ровное и песчаное, сравнительно небольшая глубина, есть отмели и островки, подход к воде пологий и песчаный. Пляж бесплатный, оборудован стандартной инфраструктурой — есть кабинки для переодевания, зонтики, детская площадка, мангальная зона. В сезон работает кафе и прокат катеров и водных мотоциклов. В жару сюда приезжает немало народу. Однако, если хочется спокойного отдыха, можно всегда найти место и с удобством устроиться на одном из диких берегов.

Живописные места для шашлыков в Подмосковье>>

Волкушинский карьер

Где находится: г.о. Лыткарино

В летний сезон прибрежные песчаные территории расчищены и облагорожены, есть кабинки для переодевания, душевые, кафе, площадки для спортивных игр. Пляжи бесплатные, подойдут для разных категорий отдыхающих — и для шумных молодежных компаний, и для семей с детьми. Вода в карьере чистая и прозрачная, вход удобный, пологий. Есть смотровая площадка, откуда открываются красивейшие виды на водоем и окрестные холмисто-лесные ландшафты. Для любителей вейкбординга в сезон открывается лебедочный парк с трамплинами.

Грибной сезон 2021 в Подмосковье: где собирать ранние грибы>>

«Бухта радости»

сайт зоны отдыха "Бухта радости"

Где находится: г.о. Мытищи, дер. Сорокино

Это бесплатный песчано-травяной пляж, который тянется на 1,5 км по берегу Пироговского водохранилища. Вода чистая и прозрачная. К услугам отдыхающих на пляже летом работают кафе, прокат лодок, катамаранов и гидроциклов. Также можно арендовать беседку с мангалом. Для активного отдыха предусмотрены площадки для игры в футбол, волейбол, настольный теннис.

То, о чем не пишут в путеводителях: аккаунты лучших подмосковных travel‑блогеров>>

«Малибу»

Сайт развлекательного комплекса "Малибу"

Где находится: г.о. Мытищи, дер. Сорокино

Сразу за «Бухтой радости» начинается платный пляжный комплекс «Малибу» с рестораном и отелем, которые обустроены на площадке, стилизованной под пиратский корабль. Тут же к услугам отдыхающих бары и лаунж-зоны, бассейны. Можно арендовать квадроцикл или отправиться на вертолетную прогулку.

Сезон ужей и гадюк в Подмосковье: как вести себя при встрече со змеями>>

Белопесоцкий карьер

Где находится: г. Ступино

Эта локация, которую местные называют «ступинским Рио-де-Жанейро», находится почти в ста километрах от столицы, и народу тут не так много. Территория бесплатных пляжей с белоснежным песком благоустроена — есть тенты, раздевалки, дно к сезону расчищается для купания, работает кафе и спасательная станция. Глубина в Белопесоцком карьере значительная — до 25 метров, а видимость отличная, поэтому место снискало популярность у дайверов. Облюбовали этот водоем и рыбаки.

Эко‑отель из сена и крестьянский быт: как устроен сельский туризм в Подмосковье>>

Новоалександрово

Где находится: г.о. Мытищи, дер. Новоалександрово

Популярное место для летнего отдыха недалеко от Москвы. Бесплатный пляж ухоженный, оборудован лежаками, зонтиками, душевыми, раздевалками. Вход в воду пологий, да и сама глубина водоема небольшая. Принимать солнечные ванны можно как на песке у воды, так и расположившись на ухоженном газоне. Есть детские и спортивные площадки. В сезон на территории работает кафе, сдаются в аренду беседки с мангалами.

Троицкое

сайт базы отдыха «Троицкое»

Где находится: г.о. Мытищи, с. Троицкое

Одноименная база отдыха, расположившаяся на побережье Клязьминского водохранилища, каждое лето облагораживает береговые территории для отдыхающих. Тут есть три бесплатных песчаных пляжа и традиционная инфраструктура: детские площадки, беседки, спортивные площадки для футбола, волейбола и тенниса, также организуется катание на водных лыжах, верховая езда. Есть мини-зоопарк. Желающие провести в локации несколько дней могут снять номер или коттедж.

Лайфхаки для дачи: как превратить подмосковный участок в курорт>>

Остров Дракино

Фото, сайт ostrov.drakino.com

Где находится: г.о. Серпухов, дер. Дракино

Развлекательный комплекс располагается на побережье Дракинского карьера. Он стилизован под древнерусское селение с башенкой, часовней, крестьянской усадьбой, ремесленными и казачьими двориками, конюшней.

Зона песчаных облагороженных пляжей занимает 2,5 гектара. Есть платный и бесплатный пляжи. На прибрежной территории работает ресторан, детские аттракционы, водные горки, прокат лодок и аренда беседок-теремков. Есть возможность порыбачить, заняться серфингом и вейкбордингом.

Отдых на природе по‑новому: 7 модных глэмпингов Подмосковья>>