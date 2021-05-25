РИАМО - 25 мая. В Москве сообщили об угрозе взрыва на всех станциях метро, вокзалах, в аэропортах, а также в гостинице «Космос», сообщает РИА Новости.

Специалисты проверяют информацию.

По всей России о массовых минированиях начали сообщать в конце 2019 года. Часто сообщают о возникшей опасности в судах, торговых центрах, на станциях метро, в самолетах, школах и других соцобъектах. В ходе проверок выяснялось, что угрозы были ложными.

Ранее неизвестные сообщили о минировании десяти образовательных учреждений столицы.

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